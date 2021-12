Freizeit Politik fordert zusätzliche Toiletten am Hohendeicher See

Schon vor mehr als zehn Jahren wurden über Solaranlagen betriebene Toilettenhäuschen am Hohendeicher See aufgestellt und später vom Graffiti-Künstler Vaine besprüht.

Es mangelt an Toiletten am Hohendeicher See. Neue Häuschen sollen nach dem Willen der Lokalpolitik über Sondermittel finanziert werden.