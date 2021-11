Johannes „Jo“ Jansen (60) und Malte Sieling (52, r.) bei Jansens Verabschiedung in den Ruhestand. Der frühere Leiter der Ausbildung in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde mit einem „Hansa“-Löschfahrzeug-Oldtimer aus den 80er-Jahren vor sein Haus in Curslack gebracht.