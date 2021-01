Online-Fitness: Beim SCVM wird auch im Januar trainiert

Sportverein bietet in der Corona-Krise weiterhin Workouts und Zumba zum Mitmachen. Nicht-Mitglieder können mit Zehner-Karte teilnehmen.

Kirchwerder. Sportangebote in der Halle sind während des Corona-Lockdowns weiterhin nicht möglich, und auch die Fitnesscenter müssen geschlossen bleiben. Darum wird beim Sport-Club Vier- und Marschlande (SCVM) von 1899 weiterhin gemeinsam vor dem Rechner Sport getrieben. Das kostenlose Online-Angebot für die Mitglieder des Vereins läuft weiter.

Angeboten werden von SCVM-Trainern Workouts, Zumba, Rückentraining und Ganzkörpertraining, zum Teil nach Altersgruppen unterteilt. Das Programm findet sowohl in den Abend- als auch in den Morgenstunden statt. Eine Anmeldung sollte mindestens 24 Stunden vor dem Kursus erfolgen. Dann bekommen die Mitglieder einen Link für das Zoom-Meeting zugesandt. Auch Nichtmitglieder können durch den Erwerb einer Zehner-Karte für 50 Euro an den Online-Angeboten teilnehmen.

SCVM bietet auch im Januar Online-Kurse an

Eine Vereinsmitgliedschaft ist jederzeit möglich. Die Online-Sportangebote sind zu finden unter der Internetadresse www.scvm.de. Für Fragen steht Nicole Reinhold, Leiterin der Gymnastikabteilung, unter der Handynummer 0174/6289513 oder per E-Mail an Nicole.reinhold@t-online.de gern zur Verfügung.

Wie auch bei anderen Vereinen hat die Corona-Pandemie dem SCVM zugesetzt: Insgesamt gab es im Hamburger Sportbund (HSB) im Corona-Jahr 2020 rund 20.000 Vereinssportler weniger. Im Oktober des vergangenen Jahres meldete der SCVM dem Verband 3124 aktive Mitglieder. Zu Jahresbeginn waren es noch 3450.

Fehlende Eintritte können Austritte nicht kompensieren

Im November musste der Verein 98 Austritte bei neun Eintritten verkraften. Die halbjährliche Kündigungsfrist fiel damals mit dem Beginn des bis heute anhalten Breitensportverbots zusammen. Die fehlenden Eintritte wiegen indes weit schwerer als die Austritte, sagt SCVM-Geschäftsführer Thomas Niese. So würde es in den stärksten Monaten im Sommer sonst 400 bis 450 Eintritte geben. Im vergangenen Jahr waren es in diesem Zeitraum lediglich 18 Eintritte, berichtet Niese. (ld/hy)