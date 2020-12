Weihnachtsbotschaft 2020 kommt – aber auf anderen Wegen

Als Rundgang an verschiedenen Stationen um die Kirche oder per Live-Stream - die Kirchengemeinden im Landgebiet sind kreativ geworden.

Die Botschaft von der Liebe Gottes findet ihren Weg in diesem Jahr in Curslack, Kirchwerder und Neuengamme auf andere Weise.

Hamburg. "Die Weihnachtsbotschaft 2020 kommt, allerdings auf anderen Wegen", teilen die Pastoren der Kirchengemeinden Curslack, Kirchwerder und Neuengamme mit. Stationen um die Kirchen erzählen jeweils die Weihnachtsgeschichte von einem besonderen Blickpunkt aus.

Die Stationen werden bis Neujahr stehen bleiben und können rund um die Uhr besucht werden. Da sie nicht beleuchtet sind, bietet sich ein Besuch bei Tageslicht an. Pro Station sollte sich jeweils nur ein Haushalt aufhalten. In Kirchwerder startet der Krippenspiel-Rundgang an der Pastoratsscheune am Kirchenheerweg. Interessierte können sich aber auch rund um das Gemeindezentrum Fünfhausen (Lauweg 16) auf die Spurensuche begeben: Hinter vier geschmückten Fenstern finden sie dort die Weihnachtsgeschichte in Bildern.

Die Weihnachtsgeschichte wird unterschiedlich präsentiert

An Heiligabend, 15 Uhr, kann im Internet unter der Adresse www.neucuki.de eine gemeinsame Online-Andacht aus den drei Kirchen verfolgt werden. Gestaltet wird der Online-Gottesdienst von den Pastoren Doris Spinger (Neuengamme), Alexander Braun (Curslack) und Nils Kiesbye (Kirchwerder). An der Orgel sitzen Inga Dwenger und Natalia Uzhvi.

Wer sich mit virtueller Realität nicht begnügen möchte, der kann die Gotteshäuser in Curslack, Kirchwerder und Neuengamme selbst aufsuchen: Sie sind geöffnet, festlich geschmückt und laden zur privaten Andacht ein. Dort liegt die Weihnachtspredigt zum Mitnehmen aus. Um 15 Uhr und um 23 Uhr läuten die Glocken als Zeichen der Verbundenheit.