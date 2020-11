Hamburg. Für Jutta Garbers ist es eine beliebte Tradition: Schon zum 18. Mal lädt die 70-Jährige in diesem Jahr auf ihren Hof am Süderquerweg 332b ein, um ihre Besucher in vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen. Am Sonnabend, 21. November, und Sonntag, 22. November, jeweils 10 bis 17 Uhr, gibt es dort Adventsgestecke, Sträuße, Dekoartikel und auch selbst gemachte Marmeladen. Coronabedingt gibt es auf dem Hof und in der Garage viel Abstand, Desinfektionsmittel und frische Luft.

Gut eineinhalb Wochen lang bereitet Jutta Garbers die Adventsschau in den Vier- und Marschlanden vor, zieht sich dann in ihre kleine Holzhütte zurück, um verschiedene Kränze und Gestecke zu fertigen. „Das macht mir einfach großen Spaß“, sagt sie. Tatkräftige Unterstützung bekommt sie dann von Schwiegertochter Michaela Garbers, die sich für die Zeit extra Urlaub nimmt. Großen Wert legen die beiden Frauen auf natürliche Materialien: „Bei uns ist es ganz klassisch“, sagt Michaela Garbers – eben mit Tannenzapfen, und Holzplatten und vielen grünen Zweigen.

Lesen Sie auch:

Weitere Ausstellungen am Wochenende: Jutta Colmsee (Süderquerweg 376), jeweils 8 bis 18 Uhr. Vierländer Rosenhof (Kirchwerder Hausdeich 182), jeweils 11 bis 18 Uhr. Michael Bornhöft (Kirchwerder Landweg 194), Sonnabend, 10 bis 17 Uhr, Sonntag, 10 bis 16 Uhr. Sonja Stubbe (Norderquerweg 16), Sonntag, 10 bis 16 Uhr. Andrea Allerding (Süderquerweg 120), Sonnabend, 9 bis 18 Uhr, Sonntag, 10 bis 16 Uhr. Gärtnerei Kayser (Ochsenwerder Elbdeich 261), Sonnabend und Sonntag, 10 bis 17 Uhr.