Curslacker Abendmusik: Nordische Klänge auf Klavier und Querflöte

Curslack. Nordische Musik für Flöte und Klavier wird am Sonnabend, 2. September, von 19 Uhr an in der Kirche St. Johannis erklingen. In der Reihe Curslacker Abendmusik gastiert dann das Duo Inoue/Sames am Curslacker Deich 142 und verspricht den Zuhörerinnen und Zuhörern eine klangvolle Entdeckungsreise nach Skandinavien und Irland.

Im Repertoire haben Mari Inoue und Katharina Sames Werke für Querflöte und Klavier, unter anderem von Edvard Grieg (1843-1907), norwegischer Pianist und Romantik-Komponist. Auch Werke mit Bezug zu Hamburg und Klänge aus der Oper „Die Zauberflöte“ werden erklingen, kündigt das Duo an.

Werke aus Skandinavien, Irland und auch mit Bezug zu Hamburg

Mari Inoue (Klavier) und Katharina Sames (Querflöte) lernten sich während des Studiums in Hamburg kennen und schätzen. 2013 formten sie das Duo Inoue/Sames und treten seitdem regelmäßig in Deutschland auf.

Im Repertoire des Duos sind die unterschiedlichsten Stile und Epochen zu finden. Die beiden befreundeten Musikerinnen begeistern sich für das Standardrepertoire dieser Besetzung und sind ebenso stets neugierig weniger bekannte Werke ausfindig zu machen und aufzuführen.

Mari Inoue und Katharina Sames liegt Musikvermittlung sehr am Herzen, so moderieren sie ihre Konzerte stets selbst, um einen direkten Kontakt zum Publikum zu schaffen und spielen beispielsweise in sozialen Einrichtungen, um Neugier auf Musik bei Menschen jeden Alters und unterschiedlicher Bildung, Herkunft und Sozialisation zu wecken. Der Eintritt zum Konzert ist frei.