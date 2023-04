Neuer Betreiber: Kiosk Alte Garage wird Lottoannahmestelle

Amir Zardosht übernimmt das kleine Geschäft in Curslack – und lässt es erst einmal umbauen. Was sich im Sortiment alles ändern wird.

Curslack. Die Alte Garage am Curslacker Heerweg 2 ist seit 18 Jahren das Reich von Sabine von Keßinger. Die 57-Jährige mietete die zentral in Curslack gelegenen Räume, in denen zuvor Garagen untergebracht waren, und betreibt dort seitdem einen Kiosk. Am Mittwoch, 26. April, wird sie dort zum letzten Mal Kunden begrüßen. Sabine von Keßinger übergibt den Kiosk Alte Garage an Amir Zardosht (33).

Bis einschließlich Donnerstag, 4. Mai, wird der Kiosk grundsaniert. Am Freitag, 5. Mai, 7 Uhr, will Zardosht ihn neu eröffnen. Dann waren Fliesenleger, Elektriker und Ladenbauer am Werk, um dem Kiosk ein neues Gesicht zu geben: „Außen wird nichts verändert, aber drinnen“, sagt der neue Betreiber, der in dem kleinen Laden auch eine Lottoannahmestelle einrichten wird.

Alte Garage: Kiosk in Curslack hat einen neuen Betreiber

Der alte Boden kommt raus, ebenfalls die alten Regale. „Ich werde auch das Sortiment erweitern und mehr Zeitschriften, Tabakwaren und E-Zigaretten anbieten“, sagt Zardosht. Die vorhandene Ware von Sabine von Keßinger will er übernehmen – auch das Kopiergerät und den Kaffeeautomaten für Getränke zum Mitnehmen für die Kunden.

Der in Kirchwerder lebende und in Hamburg aufgewachsene Mann mit persischen Wurzeln betreibt bereits zwei Kioske in den Einkaufszentren Binnenfeldredder (Lohbrügge, seit 2018) und Spieker Markt (Zollenspieker, seit 2020) sowie zusammen mit seinem Bruder einen Spielzeugladen. Die bestehenden Angebote in Curslack möchte er beibehalten und erweitern. In der Alten Garage wird es also auch künftig eine DHL-Partnerfiliale (Postannahme) und eine Postbank-Filiale geben.

Für die Lottoannahmestelle liegen dem 33-Jährige bereits alle Genehmigungen vor, berichtet er: „Es ist von Vorteil, wenn man bereits als Partner von denen tätig ist.“ Das Postbank-Geschäft ist für den Kaufmann neu: „Ich werde mich reinfuchsen.“ Eine Schulung bekomme er nicht. Weil er schon seit Jahren erfolgreich DHL-Partnerfilialen in seinen beiden anderen Kioske betreibe, sei die Genehmigung, die ebenfalls über die Deutsche Post/DHL laufe, kein Problem gewesen.

Gelernter Kaufmann ist seit 2018 mit Kiosken selbstständig

Zardosht hofft, mit seinem dritten Kiosk für die Zukunft gewappnet zu sein, falls es mit einem der anderen beiden Geschäfte einmal Probleme geben sollte. „Man weiß ja nie, wie sich alles entwickelt“, sagt der gelernte Kaufmann, der sich 2018 selbstständig machte und zuvor zehn Jahre lang in Kiosks seines Onkels in Lohbrügge und in der Hamburger Innenstadt gearbeitet hat. „Bei meinem Onkel wurde ich auch ausgebildet.“

Bisher beschäftigt der 33-Jährige sechs Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit. Mit der Alten Garage wird sein Team um drei weitere Verkäufer anwachsen, wobei er die beiden Mitarbeiterinnen von Sabine von Keßinger übernehmen will.

Kiosk Alte Garage: Öffnungszeiten werden wieder erweitert

Während Sabine von Keßinger die Öffnungszeiten in den vergangenen Monaten aufgrund von Personalknappheit stark einschränken musste, soll die Alte Garage künftig montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr und sonnabends von 7 bis 14 Uhr geöffnet sein. „Bei entsprechender Nachfrage werde ich die Öffnungszeiten sonnabends ebenfalls verlängern. Ich schaue aber erst einmal, wie der Bedarf ist.“ Vor allem in der Anfangszeit will der neue Betreiber selbst viel hinter dem Verkaufstresen stehen.

Sabine von Keßinger will sich nun verstärkt ihrem anderen Job widmen: Sie arbeitet auch in der Elektrotechnikfirma ihres Mannes Arne von Keßinger in Kirchwerder mit, will in Büro und Lager verstärkt mitwirken. „Außerdem veranstalte ich in jedem Sommer das Bergedorfer Weinfest, für dessen Organisation ich nun mehr Zeit haben werde.“