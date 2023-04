Profi-Fotografin Andrea Lang: So gelingen coole Fotos mit dem Smartphone

Andrea Lang gibt in der Haspa in Curslack Kurse für Teenager und für Erwachsene. Was sie den Smartphone-Fotografen erklärt.

Curslack. Profi-FotografinAndrea Lang bietet in Kooperation mit der Haspa in Curslack Schnupperkurse zum Thema Smartphone-Fotografie an. Am Mittwoch, 26. April, und am Donnerstag, 11. Mai, jeweils zwischen 17 und 19 Uhr, können Erwachsene ihre Fähigkeiten bei der Fotografie mit dem Handy verbessern. Am Donnerstag, 4. Mai, 16 bis 18 Uhr, gibt die Neuengammerin Teenagern Tipps.

Andrea Lang wird Grundlagen zu Gestaltung, Bildaufbau, Einsatz von Tageslicht, Kameraposition und Einstellungsmöglichkeiten sowie Anwendung von Fokus, Schärfe und Helligkeit vermitteln. Bei einem sogenannten Photowalk soll das neu erlernte Wissen dann in die Praxis umgesetzt werden. Die Teilnehmer gehen mit Andrea Lang los, um Bilder aufzunehmen.

Andrea Lang gibt die Kurse in der Haspa Curslack

Die Kurse gehen in der Haspa-Filiale Curslack am Curslacker Deich 175 über die Bühne. Mitzubringen ist ein Smartphone mit aufgeladenem Akku, sicherheitshalber auch ein Ladegerät. Die Telefone müssen genug freien Speicher für neue Bilder haben. Teilnehmen können vier bis acht Smartphone-Fotografen. Erwachsene zahlen 49 Euro, Jugendliche sind mit 39 Euro dabei. Wer mitmachen möchte, der muss sich spätestens vier Tage vor dem gewünschten Termin anmelden. Auf der Internetseite der Werbefotografin (fotografiehamburg.de) findet sich ein Anmelde-Link.

Andrea Lang arbeitet seit 2004 als freiberufliche Werbefotografin. Sie hat sich auf individuell gestaltete „People & Business Portraits“ spezialisiert. In Zusammenarbeit mit Redaktionen, Werbeagenturen und Direktkunden arbeitet Andrea mobil beim Kunden vor Ort und dort, wo ihre Motive zu finden sind. Ihre Vorliebe gilt nachhaltigen und umweltfreundlichen Projekten. Andrea Lang gibt auch Fotokurse für Jugendliche sowie für Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen, Foto-Interessierte und Fotografen.