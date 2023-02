A 25 in Hamburg: Golf-Fahrer rettet sich aus brennendem Auto

Curslack. Schreckmoment für den Fahrer eines VW Golf am Dienstagabend auf der A 25: Während der Fahrt fing das Auto plötzlich Feuer. Wie die Polizei mitteilt, war der 43 Jahre alte Golf-Fahrer um kurz nach 19 Uhr Richtung Geesthacht unterwegs, als Höhe der Anschlussstelle Curslack der Wagen in Brand geriet.

Der Mann lenkte das Auto kurz hinter der Speckenwegbrücke auf den Standstreifen und brachte sich in Sicherheit. Er blieb unverletzt. Der Golf wurde bei dem Feuer jedoch völlig zerstört. „Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte der Wagen bereits lichterloh“, sagt Polizeisprecher Thilo Marxsen.

Löschwasser gefriert bei eisigen Temperaturen auf der Fahrbahn

Die beiden Fahrstreifen in Richtung Geesthacht mussten für die Löscharbeiten zwischen 19.15 Uhr und 20.30 Uhr gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen sei es dadurch nicht gekommen. „Wir haben den Verkehr an der Abfahrt Curslack abgeleitet“, so Marxsen.

Nachdem die Feuerwehr die Flammen mit Wasser und Schaum gelöscht hatte, gab die Polizei wieder einen Fahrstreifen für den Verkehr frei. Anschließend wurde das ausgebrannt Fahrzeug abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt. Weil bei eisigen Temperaturen Löschwasser auf der Fahrbahn gefroren war, wurde zusätzlich die Autobahnmeisterei angefordert, um die Autobahn abzustreuen. Gegen 21.45 Uhr hob die Polizei letztlich auch die Sperrung des rechten Fahrstreifens auf.