Nettelnburger Landweg: Kastenwagen brennt komplett aus

Nettelnburg. Geistesgegenwärtig reagierte am Dienstagnachmittag der Fahrer eines Fiat Doblo: Der Mann bemerkte um 15.05 Uhr, als er auf der Autobahn 25 in Richtung Bergedorf unterwegs war, dass der Motorraum seines Kastenwagens zu qualmen begann und vernahm auch mehrere kleine Explosionen. Der 52-Jährige steuerte den Wagen über die Ausfahrt Nettelnburg runter von der Autobahn, lenkte das Fahrzeug vom Nettelnburger Landweg an einer Bushaltestelle von der Fahrbahn direkt auf den Gehweg, hielt an und sprang aus dem Fiat heraus.

Zeugen alarmierten die Feuerwehr und Polizei

Das war vom Zeitpunkt auch absolut richtig: Zeugen des Fahrzeugbrands hatten mittlerweile die Einsatzkräfte informiert. Jedoch noch bevor Feuerwehr und Polizei eintrafen, brannte der gesamte Wagen in voller Ausdehnung, wurde dann aber schnell gelöscht. Bei der Aktion wurde niemand verletzt, die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache des Feuers.