Curslacker Abendmusik: Geschichtenerzähler auf der Gitarre

Das Duo Ilimitado wird die Kirche St. Johannis mit Akustikklängen erfüllen. Was das Konzert der beiden Musiker so besonders macht.

Die beiden Musiker Marco Ponce Kärgel (l.) und Sven Schneider gastieren in der Kirche St. Johannis in Curslack.

Curslack. Ilimitado lautet der Name, wenn Marco Ponce Kärgel und Sven Schneider auf der Bühne zu einem Duo verschmelzen. Am Sonnabend, 4. Februar, gestalten die beiden Musiker die Curslacker Abendmusik in der Kirche St. Johannis. Sie beginnt um 19 Uhr am Curslacker Deich 142. Mit ihren Akustikgitarren will Ilimitado Geschichten erzählen: In ihren ungewöhnlichen instrumentalen Eigenkompositionen treffen schöne Melodien auf schräge Töne und ineinandergedrehte Rhythmen auf klare Strukturen.

Der Berliner Gitarrist Marco Ponce Kärgel mit spanischen Wurzeln hat sich laut eigener Auskunft schon immer für Zwischenräume interessiert und widmet sich daher gern dem, was in der Musik jenseits der Töne zu hören ist. Sounds und Atmosphären begeistern ihn, Orte, an die man Hörgewohnheiten entführen, zerlegen und neu zusammensetzen kann. 2014 schnappte er sich kurzerhand die „Winterreise“ von Franz Schubert und arrangierte sie komplett neu für E-Gitarre. Mit Ilimitado lässt er aber Effektgeräte und Verzerrer beiseite und widmet sich dem natürlichen Klang der Gitarre.

Wurzeln der Musiker liegen in Spanien und im Schwarzwald

Sven Schneider stammt ursprünglich aus dem nördlichen Schwarzwald und lebt seit 1997 in Berlin. Erste Kompositionen für akustische Gitarre schrieb er im Alter von 13 Jahren, ein Jahr später hatte er Auftritte im Trio mit zwei akustischen Gitarren und Perkussion. Anfang der 1990er-Jahre nahm er seine erste CD mit eigenen Kompositionen auf und war in Deutschland, Italien und Frankreich auf Tour.

Egal ob an der E-Gitarre, der klassischen Gitarre oder der Westerngitarre, mit Effektgerät oder ohne: Sven Schneider musiziert und setzt die Töne zwischen vielen Musikstilen und vereint vordergründig Widersprüchliches musikalisch zu einem größeren Ganzen.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.