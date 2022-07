Curslack: Wie ein Botaniker im Garten exotische Pflanzen züchtet

Bernhard Staudte aus Curslack, der einst auch das Grüner Zentrum im Lohbrügge konzipierte, gibt einen Einblick in seinen Garten.

Curslack. Leuchtend weiß sind die Blüten, die in unzähliger Menge in der ausladenenden Krone die Blicke auf sich ziehen. „Jeder, der in den Garten kommt und den Baum sieht, ist beeindruckt“, sagt Bernhard Staudte. Bei der Augenweide handelt es sich um einen Trompetenbaum, einen sogenannten Catalpa bignonioides wie Bernhard Staudte feststellt.

Botaniker war für das Gartenbaurevier Lohbrügge zuständig

Der leidenschaftliche Botaniker kennt wohl zu jedem Gewächs in seinem Garten am Grashofweg den lateinischen Namen. Denn die Pflanzen waren bis vor seinem Renteneintritt vor 20 Jahren nicht nur sein Beruf, sondern auch seine Berufung: 43 Jahre lang war der gebürtige Thüringer im Bezirksamt Bergedorf für das Gartenbaurevier Lohbrügge zuständig, konzipierte damals das Grüne Zentrum mit. „Ich habe niemals das Gefühl gehabt, dass es nur Arbeit ist, sondern sie mit Leib und Seele gelebt“, stellt der 85-Jährige fest.

Er sei zufrieden und dankbar, wie sein Lebensweg verlaufen sei – und sich so viele Pflanzen im Garten prächtig entwickelt hätten. Neben dem Trompetenbaum auch andere Exoten wie eine Colorado-Tanne oder Urweltmammutbaum: „Ihn habe ich einst als kleines Pflänzchen auf dem Fahrrad transportiert.“ Mittlerweile ist daraus ein stattlicher Baum mit einer Höhe von etwa 30 Metern geworden.