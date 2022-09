FF Allermöhe Billwerder: Zünftiges Oktoberfest im Kulturheim

In bayerische Partylaune wird am 1. Oktober im Kuller gefeiert. Ein paar Karten gibt es noch – ausschließlich im Vorverkauf.

Billwerder. Zünftig soll es zugehen am Sonnabend, 1. Oktober, im Kulturheim am Mittleren Landweg 72. Dann bittet der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Allermöhe und des Kulturheims Billwerder erstmals zum Oktoberfest im „Kuller“.

Von 18 Uhr an gibt es Bier aus Maßkrügen an Bierzeltgarnituren und Musik von der Oktoberfestband Bergvagabunden aus Bayern. Lederhosen, Karohemden und Dirndl sind als Kleidung erwünscht. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf.

FF Allermöhe Billwerder: Vorverkauf der Karten am Dienstag im Kulturheim

Für Dienstag, 6. September, ist in der Zeit von 18 bis 20 Uhr ein Vorverkaufstermin im Kulturheim geplant. „Ein paar Tickets sind noch zu haben“, sagt Kay Hastedt, Vorsitzender des Fördervereins. Die Organisatoren freuen sich auf viele Gäste, die sich die Gelegenheit, soziale Kontakte zu pflegen, nicht entgehen lassen. Da die Freiwilligen der Spadenländer Wehr in diesem Jahr kein Oktoberfest feiern, weil sie schon im Juni zur Mittsommerparty eingeladen hatten, ist die bayerische Partysause im Kuller in den Marschlanden dieses Jahr konkurrenzlos. Tatsächlich wollen die Spadenländer sogar zum Gelingen in Billwerder beitragen, haben beispielsweise Maßkrüge zum Ausleihen angeboten.