After Work: Housebeats, gute Gespräche und Limoncello

Nicht vergessen: Donnerstag trifft Bergedorf sich in der bz-Lounge in der Koffeinschmiede. So gibt’s den Willkommens-Cocktail billiger.

Der spritzige Limoncello Spritz, den Torben Puttfarcken, ausschenkt, ist eine neue Attraktion des After Work in der bz-Lounge in der Koffeinschmiede.

Bergedorf. Eine gute Dosis des italienischen Zitronenlikörs, dazu Tonic Water und Eiswürfel: Fertig ist der Limoncello Spritz, neueste Attraktion und Erfrischung beim After Work der Bergedorfer Zeitung in der Koffeinschmiede (Bergedorfer Schlossstraße 18). Das Event in der bz-Lounge steigt wie üblich am ersten Donnerstag des Monats, also dieses Mal am 3. August ab 17 Uhr.

After Work am Donnerstag: Bergedorf trifft sich in der bz-Lounge

Leser unserer gedruckten Ausgabe sind dabei im Vorteil. Denn auf der Titelseite der Bergedorfer Zeitung/Lauenburgischen Landeszeitung drucken wir wieder einen Gutschein zum Ausschneiden. Wer ihn abgibt, erhält den prickelnden Cocktail zum Sonderpreis von 5 statt 7,50 Euro. Gastgeber Torben Puttfarcken, Chef der Koffeinschmiede, gerät ins Schwärmen: „Das ist das ideale Getränk für den Sommer.“

Ansonsten bietet der After Work in und bei trockenem Wetter vor der Koffeinschmiede das erfolgreiche Setup der bisherigen entspannten Donnerstagabendsause mit Housebeats frisch aufgelegt von DJ Schumi und sicher wieder mehreren Hundert Gästen. Darunter auch Mitglieder der Redaktion und des Marketing der Bergedorfer Zeitung, die gern für Anregungen, Fragen und Kritik zur Verfügung stehen.