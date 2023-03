Wer möchte das Lastenrad „Elbfiets“ testen? Jetzt noch bewerben

Bergedorf. DasBezirksamt Bergedorf sucht Testfahrerinnen und Testfahrer für das „Elbfiets“: Einen Monat lang sollen Familien, Paare oder Singles aus den Vier- und Marschlanden zwischen April und Juli ein Lastenrad testen und herausfinden, wie sehr das Zweirad mit Elektromotor-Unterstützung in ihrer Alltagsmobilität als Alternative zum Auto funktioniert. Die Bewerbungsphase ist Ende Januar gestartet. Bislang sind bereits mehr als 100 Bewerbungen eingegangen, berichtet Bezirksamtssprecher Lennart Hellmessen.

„Wir haben gehofft, dass die Aktion breites Interesse finden würde und das hat sie auch“, zieht Birgitt Redemann ein erstes positives Fazit. Die Radverkehrsbeauftragte im Bezirksamt hat das Projekt gemeinsam mit Mobilitätsmanagerin Annika Hanke auf die Beine gestellt. Nun geht es in den Bewerbungsendspurt: Bis Mittwoch, 8. März, sind weitere Einsendungen möglich. Unter den bisherigen Bewerbungen seien besonders viele Familien zu finden, berichtet Birgitt Redemann. Das Team würde sich daher freuen, wenn auch noch andere Bevölkerungsgruppen, wie beispielsweise Vier- und Marschländer mit einem Alter über 50 Jahre oder auch Menschen, die bisher ein Fahrrad noch gar nicht oder kaum zur Fortbewegung nutzen, Lust haben, an dem sogenannten „Reallabor“ teilzunehmen.

Auch bei den Stadträdern wächst die Lastenrad-Flotte

Ein fachübergreifendes Gremium aus dem Bezirksamt wird letztlich 15 Kandidatinnen und Kandidaten beziehungsweise Haushalte auswählen. Insgesamt stehen fünf Lastenräder zur Verfügung, die mittlerweile aus den Niederlanden in Bergedorf eingetroffen sind. Am 15. April sollen sie an die ersten Tester übergeben werden. Auch die weiteren Nutzerinnen und Nutzer, die für die weiteren Testzeiträume ausgewählt werden, sollten an dem Termin dabei sein, um sich mit dem Gefährt vertraut zu machen.

Auch bei den Stadträdern der Deutschen Bahn wächst derweil die Lastenrad-Flotte in Bergedorf: An den Stationen Bahnhof Bergedorf (Johann-Meyer-Straße) sowie an der Korachstraße/Ecke Helmuth-Hübener-Weg soll es ein Pedelec mit Transportkorb zum Ausleihen geben.

Infos und Bewerbungen im Internet unter www.klimazeichen-bergedorf.de.