Am Sonntag startet der 57. Bergedorfer Crosslauf der TSG

Männer, Frauen und Jugendliche können im Bergedorfer Gehölz an den Start gehen. Wer mitlaufen will, kann sich noch anmelden.

Bergedorf. Nachdem ein Wettbewerb wegen strenger Corona-Auflagen ausgefallen war, zuletzt Anfang Dezember 2021 durch das Bergedorfer Gehölz gelaufen wurde, scharren die Sportler jetzt wieder mit den Laufschuhen: Am Sonntag, 8. Januar, startet der nunmehr 57. Crosslauf der TSG Bergedorf. Eingebettet in den Wettkampf sind die Hamburger Meisterschaften bei den Männern, Frauen und der U 20-Jugend.

Start für den Crosslauf ist um 10.30 Uhr auf der alten Rodelbahn am Doktorberg mit der Männer-Mittelstrecke (3,1 Kilometer). Der Zugang zur Wettkampfstätte erfolgt am besten über den oberen Parkplatz am Luisen-Gymnasium (Reinbeker Weg). Im Billtal-Stadion stehen übrigens auch Umkleidekabinen zur Verfügung.

Schon jetzt sollte man schnell sein, denn Meldungen können nicht vor Ort, nur noch bis zum 5. Januar bei my.raceresult.com vorgenommen werden. Für den Hauptlauf der Männer, dem Bernd-Looft-Memorial (er erinnert an den Hindernisläufer und Sprecher des Crosslaufes, der 2011 im Alter von nur 38 Jahren verstarb) haben sich bereits 35 Teilnehmer angemeldet. Sie starten um 11.35 Uhr auf die 10.200 Meter-Strecke, laufen damit eine kleine und vier große Runden durch das Gehölz.

Daran sind Läufer der TSG nicht beteiligt, aber „im Lady-Cross über 5900 Meter sind für die Bergedorfer unter anderem die ehemalige Jugendmeisterin Sina Günther und der Neuzugang Justyna Kwiatkowska dabei. Aussichtsreichste Starter in den Jugendklassen sind Inga Schulz und Glenn Kochmann“, sagt Klaus Tormählen von der Leichtathletik-Abteilung der TSG.

Beide seien auf vorderen Plätzen in den vergangenen Bestenlisten des Deutschen Leichtathletikverbandes zu finden: Bei der 56. Crosslauf-Auflage etwa triumphierte der 17-jährige Glenn Kochmann bei den Jugendlichen in 9:36,3 Minuten über die Mittelstrecke (3,1 Kilometer) und sicherte sich damit den Hamburger Meistertitel.

Aus Wentorf und Berlin, aus Bramfeld und vom Turnerbund Eilbeck haben sich Läufer angemeldet, auch der Ruderclub Neumünster. Auf jeden Fall aber werden viele Bergedorfer wieder den traditionellen Lauf beobachten und die Sportler anfeuern wollen – allerdings sollten sie Regenschirme mitbringen: Am Sonntag soll es nur vier Grad warm sein, dazu reichlich regnen. stri