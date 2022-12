Stadtreinigung Hamburg: Abholtermine für Weihnachtsbäume

Stadtreinigung Hamburg An welchen Tagen die Weihnachtsbäume abgeholt werden

Hamburg. Eben noch funkelten die Lichter auf seinen Ästen, trug er bunte Kugeln und Sterne und hütete die in buntes Papier gepackten Geschenke. Doch die Feiertage sind vorbei. Und damit hat auch der Weihnachtsbaum in vielen Haushalten ausgedient. Die zwölf Hamburger Recyclinghöfe nehmen den Baum aus Hamburger Privathaushalten kostenlos entgegen. Wer den Baum aber nicht selbst dorthin bringen möchte, der kann auch den Service der Hamburger Stadtreinigung in Anspruch nehmen. Die sammelt ab Montag, 9. Januar, ausgediente Weihnachtsbäume ein.

Die Stadtreinigung Hamburg nimmt nur restlos abgeschmückte Weihnachtsbäume aus privaten Haushalten gebührenfrei mit, wenn sie nicht länger als 2,50 Meter sind. Auch Tannenbaumständer aus Holz müssen entfernt werden. Adventskränze werden nicht eingesammelt, denn sie enthalten auch Draht, Styropor oder andere Kunststoffe und können deshalb nicht kompostiert werden. Sie müssen über die schwarze Restmülltonne entsorgt werden.

Stadtreinigung Hamburg: Zwei Abholtermine für jeden Stadtteil

Die Stadtreinigung rechnet mit etwa 200.000 eingesammelten Weihnachtsbäumen. Sie werden geschreddert und als Strukturmaterial für die Kompostierung im Biogas- und Kompostwerk Bützberg oder als Feuerungsmaterial in Biomassewerken genutzt.

Für jeden Stadtteil gibt es zwei feste Abholtermine. In den Vier- und Marschlanden und Bergedorf wird an folgenden Terminen gesammelt:



Montag, 9. und 16. Januar, in Lohbrügge.

Dienstag, 10. und 17. Januar in Billwerder und Neuallermöhe.

Mittwoch, 11. und 18. Januar in Allermöhe, Altengamme, Curslack, Moorfleet, Neuengamme und Spadenland.

Donnerstag, 12. und 19. Januar, in Bergedorf.

Freitag, 13. und 20. Januar, in Tatenberg, Reitbrook, Ochsenwerder und Kirchwerder.