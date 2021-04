Zeugen gesucht Diebe auf Beutezug in Bergedorf: Einbruch in Haus und Auto

Die unbekannten Täter hebelten an dem Wohnhaus an der Straße Boberger Anger die Terrassentür auf (Symbolbild).

In Boberg durchwühlten unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag ein Einfamilienhaus. In Lohbrügge wurde ein Smart aufgebrochen.