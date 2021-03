Oster-Wuntertüten für Kinder und Erwachsene bieten in St. Petri und Pauli Kinder- und Jugend-Diakonin Yvonne Brysinski (M.), Pastor Andreas Baldenius und Gemeinde-Diakonin Astrid Hildebrandt.

Gottesdienste in Bergedorfer Kirche fallen zum christlichen Fest aus. Was Kinder und Erwachsene in den Wundertüten erwartet.