Bahnhof Bergedorf: Feuer auf Damentoilette

Der vordere Teil der Bahnhofshalle musste am Montagabend evakuiert werden. Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Am Montag brannte die Damentoilette im Bahnhof Bergedorf.

Hamburg. Zu einem Feuer im S-Bahnhof Bergedorf wurden Feuerwehr und Polizei am Montagabend gegen 19.35 Uhr gerufen. Dort brannte es auf der Damentoilette. Die Bergedorfer Feuerwehr rückte mit zwei Zügen an, löschte das Feuer. Polizisten mussten den vorderen Teil der Bahnhofshalle für kurze Zeit evakuieren, zahlreiche Fahrgäste kam später als geplant nach Hause.

Die Polizei geht von mutwilliger Brandstiftung aus, Brandermittler haben sich an die Arbeit gemacht. In den vergangenen Jahren kam es auf den Bahnhofstoiletten immer wieder zu Vandalismus. Türen, Keramikbecken und Deckenverkleidungen wurden immer wieder mutwillig zerstört. Auch die Bewehrung der Toilettenanlagen mit geradezu martialischen Metallgittern half wenig, weil die Täter sich stets wie jeder Toilettengast durch das Entrichten von Eintrittsgeld Zugang verschaffen konnten. Erst seit die Tür zum Fluchtweg durchs hintere Treppenhaus in Richtung Radstation versperrt ist, werden die Zerstörungen seltener.