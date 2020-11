Hamburg. Schon die Römer konnten dort ihre Notdurft verrichten: in öffentlichen Toiletten. Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) betreibt seit 2017 insgesamt 130 solche WC-Anlagen. Besonders beliebt sind die innovativen Hightech-Toiletten, wie zum Beispiel am Berliner Tor. Nun bekommt auch St. Pauli eine neue, moderne öffentliche Toilette. Diese soll das Problem der Wildpinkler lösen.

Am Freitag soll die Hightech-Toilette der SRH vor dem U-Bahn-Zugang Feldstraße in Betrieb gehen. Die Nutzung ist kostenlos.

Neues Hightech-Klo auf St. Pauli bietet viele Extras

Bei dem Klo handelt es sich um ein ganz besondere stilles Örtchen: Es verfügt über eine selbstreinigende Sitztoilette, einen Wickeltisch und zusätzliche Annehmlichkeiten wie einen Druckluftspender für Fahrräder, drei Aufladestationen für E-Bikes, einen Wasserspender zum Durstlöschen und einen Info-Monitor der Stadtreinigung.

Gäste der neuen öffentlichen Toilette finden zwei Eingänge: einen Zugang zu Urinalen und einen barrierefreien Zugang zum Raum mit der selbstreinigenden Sitztoilette.

Feldstraße: Moderne Toilette soll Wildpinkler-Problem lösen

„St. Pauli gehört zu Hamburgs lebendigen Stadtteilen", sagt Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). Das führe jedoch auch oft zu Problemen. "Ich freue mich, wenn wir das ‚Wildpinkler-Problem‘ mit dieser Toilette rund um den Bahnhof Feldstraße in den Griff kriegen können", so Kerstan und betont: "Eine saubere und gepflegte Stadt ist auch gleichzeitig eine lebenswerte Stadt.“

Die neue Hightech-Toilette auf St. Pauli kostet rund 200.000 Euro. Baugleiche Toiletten stehen in Hamburg unter anderem am Berliner Tor, in der Sternschanze, auf dem Harburger Rathausplatz und im Antonipark.

„Mit der neuen Toilette betreibt die SRH bereits elf Toiletten dieses kundenfreundlichen Typs", sagt SRH-Geschäftsführer Rüdiger Siechau. Kunden können sich über die App der Stadtreinigung via „Toilettenfinder“-Funktion darüber informieren, wo die nächste der insgesamt 130 öffentlichen Toiletten der SRH zu finden ist.

Diese Hightech-Toiletten werden seit 2017 am häufigsten frequentiert (Stand Juni 2019):