Hamburg. Die Jugendfeuerwehr wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Warum die Gründung erst scheiterte und doch genau die richtige Entscheidung war.

Als in der Freiwilligen Feuerwehr Curslack die Idee entstand, eine eigene Jugendfeuerwehr zu gründen, da mussten die Initiatoren erstmal einen Dämpfer hinnehmen. Denn ihr Konzept für eine Nachwuchsabteilung fand im ersten Anlauf keine Zustimmung in der Wehr. Also wurde nachgebessert und das Ganze personell auf mehrere Schultern verteilt, erinnert sich Ingo Meyer, der damals erster Jugendfeuerwehrwart wurde. Denn im zweiten Anlauf klappte es dann mit der Gründung.

Das sei die absolut richtige und eine wichtige Entscheidung gewesen, stellt Frank Meyer fest. „Wenn wir den Schritt nicht gegangenen wären, würden wir heute personell nicht so gut dastehen, wie wir es tun“, ist der Wehrführer überzeugt. 45 Einsatzkräfte zählen derzeit zur Mannschaft, darunter sechs Frauen. Viele stammen aus der eigenen Nachwuchsabteilung: „Die Übergangsquote ist sehr hoch“, sagt Meyer. Von zehn Jugendlichen würden etwa acht bis neun von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übergehen.

Wettkampf fur Jugendfeuerwehren und eine Feier in der Schulaula

Zu Beginn gehörten neun Kinder der Curslacker Jugendfeuerwehr an, damals die zweite in den Vierlanden nach Altengamme. Ziemlich schnell sei die Zahl auf zwölf Mitglieder gewachsen, erinnert sich Ingo Meyer. Heute gehören fünf Mädchen und 15 Jungen im Alter von 10 bis 17 Jahren der Jugendfeuerwehr an, „und die Warteliste ist lang“, weiß Jugendfeuerwehrwartin Lydia Oehlmann, die einst zu den Gründungsmitgliedern zählte. Heute empfängt sie mit ihrem Stellvertreter Sören Manthey die Kinder und Jugendlichen zweimal im Monat zum Üben. Zusätzlich werden an einem Sonnabend im Monat Gesellschaftsspiele gespielt.

In diesem Jahr liegt die Gründung der Jugendfeuerwehr 25 Jahre zurück. Und das soll gefeiert werden: Ein neunköpfiger Festausschuss ist etwa seit Jahresbeginn dabei, die Feierlichkeiten vorzubereiten. Und da der Geburtstag der Jugendfeuerwehr gefeiert wird, soll auch etwas Besonderes für die Jugend geboten werden – und zwar am Sonnabend, 7. September.

Dann soll es einen Wettkampf geben, bei dem Teams der Nachwuchsretter verschiedene Stationen im Dorf ablaufen und dort spaßige, spielerische oder technische Aufgaben erledigen müssen, verrät Ingo Meyer. Eingeladen werden alle Jugendfeuerwehren aus den Vier- und Marschlanden und Bergedorf. Die Feier mit geladenen Gästen in der Aula der Schule Curslack/Neuengamme ist am 2. November, einen Tag nach dem offziellen Gründungsdatum der Jugendwehr, geplant, verrät Frank Meyer.