Hamburg. Ein Teilstück des Ludwig-Rosenberg-Rings ist bereits seit März in Richtung Süden für den Bau der Veloroute gesperrt. So geht‘s weiter.

Schon seit Mitte März ist der Ludwig-Rosenberg-Ring in Lohbrügge teilweise ein Engpass: Weil das Bezirksamt Bergedorf zwischen der Wilhelm-Bergner-Straße und der Walter-Freitag-Straße die Veloroute 8 ausbaut, gilt dort eine Einbahnstraße in Richtung Lohbrügger Markt. Aus der Gegenrichtung kommend, circa von Sander Markt bis Marktkauf, ist also gesperrt – und das wohl noch bis Juli oder August.

Nun kommt eine weitere Sperrung hinzu: „Die Einfahrt des Ludwig-Rosenberg-Rings wird aus Richtung Sander Damm kommend bis zur Einfahrt Sander Markt aufgrund von Straßenbauarbeiten voll gesperrt“, informiert die Bergedorfer Polizei. Demnach wäre ab Sander Damm nun auch keine Zufahrt zum viel genutzten Sander Markt mehr möglich, außer für Radfahrer.

Neue Sperrung auf dem Ludwig-Rosenberg-Ring in Lohbrügge

In der Woche vom 13. bis zum 17. Mai ist die nördliche Einfahrt in den Ludwig-Rosenberg-Ring wegen der Straßenbauarbeiten gesperrt. „Eine weitere Umleitungsbeschilderung erfolgt aufgrund der ohnehin bestehenden Einbahnstraßenregelung im Ludwig-Rosenberg-Ring durch die Baumaßnahme des Bezirksamtes nicht“, informiert die Polizei weiter. Aus Richtung Marktkauf kommend bleibt die Durchfahrt für Autos möglich.

Während die neue Sperrung nur eine knappe Woche dauert, bleibt den Autofahrern die Einbahnstraßenregelung noch länger erhalten. Weil zwischen Wilhelm-Bergner-Straße und Walter-Freitag beidseitig ein „Kopenhagener Radweg“ geschaffen wird, der durch einen Randstein sowohl vom Fußweg als auch von der Auto-Fahrbahn abgetrennt ist, müssen Autos und Busse mit Ziel Lohbrügge-Zentrum wohl bis Ende Juli einen Umweg über die Kreuzung an der Polizeiwache fahren. Vermutlich während der Sommerferien soll es sogar eine Vollsperrung für einen Zeitraum von zwei Wochen geben. In dieser Zeit soll die Fahrbahndecke des Ludwig-Rosenberg-Rings erneuert werden.