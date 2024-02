Hamburg. Eigentlich sollten die Bagger in Lohbrügge schon im vergangenen Jahr rollen. Ab Montag müssen Autofahrer mit Einschränkungen rechnen

Fahrradfahrer sollen sich in Zukunft auf dem Ludwig-Rosenberg-Ring sicherer fühlen, so das Ziel des Bezirksamts Bergedorf. Eigentlich sollte diese Vision schon im vergangenen September verwirklicht werden. Doch die explodierenden Kosten in der Baubranche führten dazu, dass der Bezirk das Projekt auf Eis legte. Am Montag, 26. Februar, beginnen jetzt die Bauarbeiten zwischen der Wilhelm-Bergner-Straße und dem Lohbrügger Markt.

Der erste Schritt der Umbaumaßnahme soll der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Sander Markt sein. Ab dem 4. März rechnet der Bezirk laut Sprecher Lennart Hellmessen dann damit, dass der Bau eines sogenannten Kopenhagener Radwegs zwischen der Wilhelm-Bergner-Straße und der Walter-Freitag-Straße in Angriff genommen wird. Dabei wird beidseitig ein Radweg geschaffen, der durch einen Randstein sowohl vom Fußweg als auch von der Auto-Fahrbahn abgetrennt ist.

Bauarbeiten am Ludwig-Rosenberg-Ring beginnen am 26. Februar

Für diese Zeit soll eine Umleitung des Verkehrs in Richtung Norden eingerichtet werden, der sowohl für den Autoverkehr als auch den Busbetrieb gilt. Vermutlich während der Sommerferien wird laut Bezirkssprecher eine Vollsperrung für einen Zeitraum von zwei Wochen nötig werden. In dieser Zeit soll die Fahrbahndecke des Ludwig-Rosenberg-Rings erneuert werden. Anwohner und Gewerbetreibende will der Bezirk schriftlich über die genauen Einschränkungen informieren.

Die Bauarbeiten sind Teil des Ausbaus der Veloroute 8 in Bergedorf. Die Strecke führt vom Bergedorfer Bahnhof über Lohbrügge und Boberg in die Hamburger Innenstadt. Im September hatte der Bezirk bekannt gegeben, dass 1,3 Millionen Euro für das Projekt eingeplant worden waren. Für diesen Betrag ließ sich damals aber keine Baufirma an Bord holen. Die Entscheidung der Verwaltung: Abwarten, bis sich der überhitzte Markt wieder beruhigt.