Hamburg. Das Tier hat für Aufsehen gesorgt. Nun sind sein Name und sein Zuhause bekannt. Warum er trotzdem noch in fremde Gärten kommen wird.

Durch die Gärten an der Straße Beim Sandbrack stolzierte vergangene Woche ein Pfau. Sehr zur Überraschung der Nachbarschaft. Denn keiner wusste, wo der Vogel eigentlich zu Hause ist. Nun ist das Rätsel gelöst: „Der Pfau heißt Zazoo, ist ein junges Männchen und hat auch ein Weibchen“, berichtet Susan Weisener, Vize-Vorsitzende vom Geflügelzuchtverein Vierlandria, die sich auf die Spur des Vogels begab, nachdem mehrere Nachbarn sie deswegen kontaktiert hatten.

Laut Besitzer ist der Pfau neu in Fünfhausen und erkundet gerade sein neues Revier, weiß Susan Weisener zu berichten. „Er muss sich noch an seinen Futterplatz auf dem Hof gewöhnen.“ Wichtig sei, ihn nicht zu füttern: Er muss hungrig werden. Dann hört er auch auf die Lockrufe und geht zu seiner Henne und seiner Futterstelle. Laut Besitzer wird er farblich noch völlig blau und auch standorttreu. Bis dahin könne man sich also noch auf einen Besuch von dem Tier einstellen. „Bei uns hat er sich die Hühner angesehen und ist dann friedlich weiter gezogen“, berichtet Susan Weisener.