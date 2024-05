Bergedorf. Christin (35) hat zwei Söhne und braucht einen Stammzellen-Spender, um die Leukämie zu überwinden. Wie Sie helfen können.

Die 35-jährige Christin aus Bergedorf hat Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist die einzige Chance, die Erkrankung der Alleinerziehenden zu heilen. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen: Die Registrierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) läuft am Sonnabend, 11. Mai, von 10 bis 14 Uhr in der Elbkinder-Kita an der August-Bebel-Straße 15.

Christin ist eine lebensfrohe Frau, die mit ihren beiden Jungs (vier und sechs Jahre alt) sehr gern im Bille-Bad schwimmen geht oder in ihrem kleinen Garten gärtnert. Das alles jedoch geht schon lange nicht mehr: Nach wochenlangen, immer wiederkehrenden Infekten wurde sie trotz Antibiotika und Medikamenten immer müder und schwächer.

Leukämie: Alleinerziehende Mutter sucht ihren Lebensretter

Ein Bluttest ergab schlechte Blutwerte: Christin wurde ins Reinbeker Krankenhaus überwiesen. Aber wohin so schnell mit den Kindern? Ihre Mutter aus der Nähe von Magdeburg eilt zur Hilfe, zunächst nur übers Wochenende. Dann bleibt sie schließlich für unbestimmte Zeit.

Die genaue Ursache für Christins schlechten Blutwerte zunächst nicht gefunden werden. Nach mehreren Tagen und einem Wechsel ins UKE erfährt die Familie am 15. April die Diagnose: Leukämie. Wie geht es weiter mit den Kindern, wer kümmert sich? Existenzielle Ängste kommen hinzu – und die Angst, die Krankheit nicht besiegen zu können.

„Krieg und Freitag“: Unterstützung vom Bergedorfer Comiczeichner Tobias Vogel

Die Ärzte entschieden sich für eine Chemotherapie und anschließend für eine Stammzelltransplantation, die einzige Chance auf Heilung. Ab diesem Zeitpunkt kann Christin ihre Söhne nicht mehr in die Arme schließen. Die Infektionsgefahr ist zu groß. „Es zerreißt mir das Herz“, sagt die 35-Jährige, „wenn ich daran denke, wie lange ich meine beiden Jungs nicht mehr knuddeln kann.“

Es werden wahrscheinlich Monate im Krankenhaus werden, das sei für sie unvorstellbar, sagt die Groß- und Einzelhandelskauffrau: „Ich habe Angst vor dem, was kommt, aber umso mehr kämpfe ich für meine Kinder.“

Große Registrierungsaktion im Kindergarten des Vierjährigen

Deshalb organisieren ihre Freundinnen eine große Registrierungsaktion im Kindergarten des Vierjährigen: „Macht alle mit und kommt zur Aktion“, sagt die beste Freundin Mirka Fleischmann aus Lohbrügge. Die ebenfalls Alleinerziehende kümmert sich um die Organisation, verteilt Flyer und ist froh, dass der Bergedorfer Comiczeichner Tobias Vogel (bekannt als „Krieg und Freitag“) ebenfalls am Sonnabend anwesend sein und Karikaturen zeichnen wird.

Aktuell zeige sich Christin sehr zuversichtlich – „alle anderen Gedanken lässt sie gar nicht zu“, sagt Mirka Fleischmann und weiß von den ebenso tapferen Kindern, die „das noch gut wuppen“. Der Große, der die Vorschule an der Ernst-Henning-Straße besucht, weiß, „dass seine Mama krankes Blut hat und eine Zaubermedizin braucht“.

DKMS entstehen für Neuaufnahme eines Spenders Kosten in Höhe von 50 Euro

Und einen Stammzellenspender. Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender einen Wangenschleimabstrich mit einem Wattestäbchen durch, dann werden Ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt. Bitte gern ein Smartphone mitbringen, denn die Registrierung funktioniert digital.

Wer sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließ, muss nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten und Patientinnen zur Verfügung.

Und natürlich helfen auch Geldspenden, Leben zu retten, da der DKMS für die Neuaufnahme eines Spenders Kosten in Höhe von 50 Euro entstehen. Wer sich beteiligen will, gibt bei der Überweisung auf das DKMS-Spendenkonto (IBAN: DE31 7004 0060 8987 0006 94) diesen Verwendungszweck an: NIW004/ Christin.