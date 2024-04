Neuengamme. In sieben verschiedenen Gruppen werden Siegerinnen und Sieger ermittelt. Wo sich Vereine und Firmen nun anmelden können.

Viele Jahre stand Wilhelm Jone an der Spitze der Vierländer Schützengesellschaft (VSG). Damit weiterhin Menschen in seinem Namen zusammenkommen, organisiert die Schießkommission der VSG jedes Jahr ein Pokalschießen, an dem längst nicht nur Schützinnen und Schützen ihre Zielsicherheit unter Beweis stellen können – in diesem Jahr zum 48. Mal. Initiiert hatte das „Wilhelm-Jone-Pokalschießen“ einst Otto Putfarcken, um lokale Vereine und Organisationen zusammenzubringen.

Vom 13. bis 31. Mai können Mannschaften auf dem VSG-Gelände am Neuengammer Hausdeich 167 wieder auf Pokaljagd gehen. Geschossen wird in sieben Gruppen: Damen Nichtschützen, Damen Schützen (offene Klasse), Herren Nichtschützen, Herren Schützen (offene Klasse), Mitglieder der Feuerwehren aus Vierlanden und Umgebung, Mitglieder der Firmen aus Vierlanden und Umgebung, Mitglieder der Kreisvereine und Umgegend.

Vereine und Firmen können beliebig viele Mannschaften starten lassen

Jeder Verein und jede Firma kann beliebig viele Mannschaften starten lassen. Jede Mannschaft besteht aus vier Personen. Neue Mannschaften sind stets willkommen. „Die VSG freut sich über jede neue Mannschaft, die an den geselligen Abenden schießen, knobeln und andere Vereine und Organisationen kennenlernen möchte“, sagt Pressewart Alexander Meyer.

Vergeben werden etwa 75 Wander-, Erinnerungs- und Einzelsiegerpokale dann stets am Freitag des großen Vierländer Schützenfestes, das in diesem Jahr vom 13. bis 15. September gefeiert wird, überreicht werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, bereits im Rahmen des Wilhelm-Jone-Pokalschießens am großen Preisschießen teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es Reisen, Rundfahrten und vieles mehr. Die Gewinner werden am Schützenfest-Sonntag, 15. September, bekannt gegeben.

Kontakt zur VSG gibt es per E-Mail an vsg-wjp@gmx.de, unter Telefon (auch per WhatsApp) an Klaus-Peter Peters (0151/59 86 06 83) oder Jörg Seemann (0173/810 84 16) oder im Internet: www.vsg-schuetzen.de