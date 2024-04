Hamburg. „Anfahrt“ zum Saisonauftakt bei schlechtem Wetter mit 30 Aktiven des TOCH. Was sie auf dem Rundkurs durch die Vierlande erlebten.

Rund 30 Mitglieder und Freunde des Traktoren-Oldtimer Clubs Hamburg (TOCH) waren bei der „Anfahrt“ zum Saisonauftakt mit ihren historischen Traktoren und Unimogs sowie einem Pkw – insgesamt 15 Oldtimer – unterwegs. Während der knapp 24 Kilometer langen Tour durch die Vierlande mussten sie besonders aufmerksam sein, um die insgesamt 57 Fragen beantworten zu können, die die Organisatoren, die Vorjahressieger Sönke Schmüser und Thomas Fehrmann, ihnen mit auf den Weg gegeben hatten.

Für die Rundfahrt benötigten die TOCH-Aktiven und ihre Gäste zwischen zwei und knapp drei Stunden. Zwischendurch wurden die Teilnehmer in Fahrzeugen ohne Überdachung nass, denn es fielen Regen und auch Hagelkörner vom Himmel. Auch manche Fragen bereiteten den Oldtimer-Freunden Schwierigkeiten: „Sie waren gut, aber ein bisschen knifflig“, sagt TOCH-Mitglied Jörg Froh.

Traktoren-Oldtimer Club Hamburg: Rallye zum Saisonstart

Unter anderem mussten die Rallye-Fahrer angeben, an welchem Deichkilometer man täglich frische Eier kaufen kann, wie viel PS der Dieselmotor bei der Riepenburger Mühle hat oder was für ein Handwerksbetrieb sich am Ende des Neuengammer Heerwegs befindet.

Gemeinsam genossen die Teilnehmer der „Anfahrt“ am Altengammer Hauptdeich bei der Hütte des Angelsportvereins Frühauf Düneberg nach der Rundfahrt Spanferkel und Kaltgetränke. Nach dem Essen wurden die Sieger proklamiert: Tobias Kohrs aus Ochsenwerder mit seinem Sohn Finn Luca. Als Gewinner richten sie die „Anfahrt 2025“ aus.

Am Sonntag, 28. April, 10 Uhr, wollen die Traktor-Fans in Börnsen am Neuen Weg ein Feld pflügen, gemeinsam essen und trinken. Beim Erdbeerfest am 15./16. Juni im Rieck-Haus am Curslacker Deich 284 ist der TOCH ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen präsent.