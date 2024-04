Fünfhausen. Nachwuchsabteilungen von sechs Freiwilligen Feuerwehren stärken ihre Zusammenarbeit. Was das für (potenzielle) Mitglieder bedeutet.

Gemeinsam stark, statt jeder für sich: So könnte das Motto lauten, das die Jugendfeuerwehren im Bereich Marschlande nun verfolgen. Denn die Nachwuchsabteilungen intensivieren ihre Zusammenarbeit. „Wir ergänzen uns gut und können so die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen und qualitativ gute Arbeit leisten“, erklärt Melanie Steder, Jugendwartin der FF Fünfhausen.

Und da die Kinder und Jugendlichen später, wenn sie in die Grundausbildung übergehen, sowieso auf Mitglieder anderer Wehren treffen oder gar in die Einsatzabteilung einer anderen Wehr wechseln, sei es von Vorteil, sich bereits in der Jugend zu vernetzen, sind die Jugendwartinnen und Jugendwarte der Marschländer Wehren überzeugt.

Marschländer Jugendfeuerwehren sind nun unter einer E-Mailadresse zu erreichen

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Fünfhausen stellen mit Moorfleet sowie Hohendeich, Reitbrook, Neudorf und Allermöhe-Billwerder sechs von insgesamt acht Wehren im Bereich Marschlande eine Jugendfeuerwehr. Insgesamt an die 100 Mädchen und Jungen gehören den Nachwuchs-Abteilungen an.

Künftig werden die Wehren unter einer zentralen Mailadresse zu erreichen sein, was es Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern einfacher machen soll, die passenden Ansprechpartner zu finden. Um ihre neue Mailadresse (jf296@web.de) und auch die Zusammenarbeit bekannter zu machen, haben die Wehren nun Werbeplakate in den Marschlanden aufgestellt.

Auf eine erste Aktion Anfang Februar, wo die Nachwuchs-Retter bei Edeka Eggert Einkäufe zum Auto trugen, sind zeitnah bereits weitere gemeinsame Aktionen geplant, wie Müllsammeln am Hohendeicher See mit anschließendem Grillen sowie eine Jugendfeuerwehr-Disco, zu der auch junge Retter aus den Vierlanden und Bergedorf eingeladen werden sollen.