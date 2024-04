Hamburg. Die Täter schleppten die Tiere von einer Weide in Lohbrügge – doch sie hatten nicht mit dem aufmerksamen Besitzer gerechnet

In der Nacht von Freitag zum Sonnabend haben in Lohbrügge Viehdiebe zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei machten sich die Täter gegen 0.30 Uhr am Zaun der Weide an der Straße Heidhorst zu schaffen und zogen einen Pfeiler aus dem Boden. Anschließend schleppten sie ein Schaf und zwei Lämmer von der Weide und verstauten sie im Kofferraum ihres SUVs.

Doch der 61-jährige Besitzer der Schafe hatte das Geschehen über eine Überwachungskamera vom angrenzenden Wohnhaus aus beobachtet und alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten konnten das Auto der Diebe in der Nähe der Weide stellen und die Schafe aus dem Kofferraum befreien. Die Täter – ein 42-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau – wurden wegen des Verdachts auf Diebstahl festgenommen.