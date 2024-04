Hamburg. Faszination des einfachen Lebens: Bei welchen Veranstaltungen in ganz Deutschland sich der Besuch in diesem Jahr ganz besonders lohnt.

Die Faszination des einfachen Lebens, sie zieht alljährlich Millionen von Menschen in ihren Bann. Mittelalterfeste sind zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor in der Freizeitindustrie geworden. Bereits seit den 1980er-Jahren erlebte die Szene einen langsamen, kontinuierlichen Anstieg, der im Jahr 2009 mit fast 1000 Veranstaltungen in Deutschland seinen Höhepunkt fand.

Seitdem ist die Zahl der Mittelalterfeste zwar leicht rückläufig, die Veranstaltungen selbst aber sind immens gewachsen. So besuchten allein 90.000 Menschen im vergangenen Sommer das größte Mittelalterfest der Welt am Schloss Kaltenberg in Bayern. Der Autor dieser Zeilen ist seit Jahren regelmäßiger Gast auf solchen Veranstaltungen. Auch in Kaltenberg war er schon dreimal. Hier ist im Rahmen unseres Bergedorfer Familien-Blogs „Volkers Welt“ also eine ganz persönliche Hitliste von Fehlern, die man auf einem Mittelalterfest nie begehen sollte.

Die Mittelalterfest-Saison 2024: Zehn Fehler, die Sie nicht begehen sollten

Platz 10: „Auf zur Landshuter Hochzeit!“ Im Jahr 1475 heiratete der Landshuter Herzogssohn Georg die polnische Königstochter Hedwig. Seit 1903 wird dieses historische Ereignis mit Tausenden von Mitwirkenden nachgespielt. Allerdings nur alle vier Jahre. Wem also beim Anblick der hübschen Brautjungfer auf unserem Foto die Sinne schwinden, der sei daran erinnert, dass die nächste Landshuter Hochzeit erst vom 25. Juni bis 18. Juli 2027 stattfindet. Sie würden also vergeblich anreisen!

Brautjungfer bei der „Landshuter Hochzeit“. Dieses Fest, das an eine historische Begebenheit aus dem Jahr 1475 erinnert, findet nur alle vier Jahre statt, das nächste Mal 2027. © picture alliance / SZ Photo | Sebastian Beck

Platz 9: „Weiter weg zu parken, ist billiger!“ Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum ist eine seit Jahren etablierte Veranstaltungsserie mit Tausenden von Besuchern. Das erste MPS-Mittelalterfest 2024 wird in Bad Säckingen (27. bis 28. April) sein. Angesichts der Parkgebühren mag mancher bei solchen Veranstaltungen die Idee haben, lieber etwas weiter weg zu parken, um Kosten zu sparen. Wer das tut, muss dann jedoch später die ganzen schweren Krüge voll Met zurück zum Auto schleppen, die er sich als Andenken geleistet hat.

Geheimtipp im Norden: Das Ratzeburger Mittelalterfest ist besonders ursprünglich

Platz 8: „Auf zu Aldi und Kaufland!“ Für Besucher der ebenso fantastischen wie stimmungsvollen Horber Ritterspiele (14. bis 16. Juni) sind die Parkplätze von Aldi und Kaufland auf der gegenüberliegenden Neckarseite ein Geheimtipp. Allerdings funktioniert dieser Tipp nur am Sonntag, wenn die Geschäfte geschlossen haben. Wer Freitag oder Sonnabend anreist, muss weitere Wege in Kauf nehmen.

Platz 7: „Was soll auf kleinen Festen schon los sein?“ Auch die kleineren Mittelalterfeste sind oft einen Besuch wert. Als Beispiel sei hier das traditionsreiche Racesburg Wylag in Ratzeburg (27. Juli bis 4. August) genannt. Malerisch am See gelegen, wird hier ohne großes Spektakel oder Fantasie-Elemente Geschichte erlebbar gemacht.

So können Camping-Urlauber die Zeit ihres Aufenthalts ohne Mehrkosten verdoppeln

Platz 6: „Einen Campingplatz werden wir schon finden!“ Wer bei einem der großen Mittelalterfeste campen möchte, sollte seinen Platz unbedingt vorab buchen. Sonst kann es eng werden. Tipp für Besucher des Mittelalterlich Phantasie Spectaculums in Rastede (9. bis 12. Mai): Wer bereits am Dienstag, den 7. Mai, anreist, kann sechs Nächte dort stehen und muss nur drei bezahlen. So wollen die Veranstalter den Anreiseverkehr entzerren.

Platz 5: „Schnell mal zur Toilette!“ Mittelalterfeste locken mit einer Fülle an lukullischen Genüssen. Wer hier jedoch zu schnell und zu unbedacht zuschlägt, ist schon bald auf dem Weg zur Toilette. Beim Ritterfest auf Burg Falkenstein in Sachsen-Anhalt (9. bis 11. Mai) sollte der genussfreudige Besucher einkalkulieren, dass sich die Toiletten außerhalb der Burg bei den Parkplätzen befinden.

Die Anlage voll aufgedreht: Wenn mittelalterliche Klänge zu störendem Lärm werden

Platz 4: „Ohropax vergessen.“ Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum in Bückeburg (27. bis 28. Juli und 3. bis 4. August) besticht durch seinen ebenso romantischen wie zentrumsnahen Schauplatz am Schloss. Nachteil: Die Fläche ist nicht ganz so groß wie bei vergleichbaren Veranstaltungen. So haben Sie fast überall das Dröhnen der Bands auf den verschiedenen Bühnen in den Ohren.

Platz 3: „Ein Hemd reicht, es ist doch so schön warm!“ Wer sich beim Mittelalterlich Phantasie Spectaculum in Luhmühlen (6. bis 8. September) von den oft spätsommerlichen Temperaturen täuschen lässt, wird das bitter bereuen, sobald die Sonne untergegangen ist.

Spektakulär: Das größte Mittelalterfest der Welt auf Schloss Kaltenberg

Platz 2: „Die Band? Wer braucht schon die Band?“ Beim selben Mittelalterfest in Luhmühlen, dem größten in Norddeutschland, werden zwei Arten von Tickets verkauft, ein normales Ticket und ein Kombi-Ticket, das den Zugang zur benachbarten Musikbühne mit einschließt. Selbst wenn Mittelaltermusik nicht so Ihr Ding ist: Investieren Sie’s! Die Bühnenshow ist der Hammer! Und die Absperrung ist leider lückenlos. Hinüberspicken ist nicht drin!

Platz 1: „Unüberdachte Plätze sind billiger!“ Das Ritterturnier von Kal­tenberg (12.-14. Juli, 19. bis 21. Juli, 26. bis 28. Juli) im Rahmen des größten Mittelalterfestes der Welt ist eine spektakuläre Show mit professionellen Stuntmen aus Frankreich. Entsprechend happig sind die Eintrittspreise von bis zu 85 Euro. Unüberdachte Plätze in der Arena kosten etwa zehn Euro weniger als die überdachten. Doch hier zu sparen, ist eine dumme Idee. Denn Kaltenberg wird im Sommer häufig von Gewittern heimgesucht. Da kommen ganze Wasserwände herunter. Zweimal hatten wir das bereits und waren froh, unter dem Dach zu sitzen.