Hamburg. Etwa 1000 Haushalte müssen sich an neuen Tag und Wochenrhythmus gewöhnen. Warum diese Änderungen gemacht werden.

Um die gelben Tonnen und Säcke zur Abfuhr an die Straße zu stellen, müssen sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Altengamme bald auf einen neuen Rhythmus einstellen: Statt am Donnerstag kommt die Stadtreinigung Hamburg bald am Mittwoch. Und dann auch nicht mehr wie bisher in den gerade Kalenderwochen, sondern in den ungeraden.

Die Änderung betrifft etwa 1000 Haushalte und gilt ab dem 19. April. Letzter Abfuhrtermin nach altem Rhythmus ist daher am Donnerstag, 18. April. Erster Termin nach neuem Rhythmus ist dann am Mittwoch, 24. April. Grund für die Änderung ist eine Tourenüberplanung, die von Zeit zu Zeit nötig sei, um die Sammlung weiterhin effizient zu gestalten, erklärt die Stadtreinigung.

Der Online-Abfuhrkalender auf der Internetseite der Stadtreinigung soll am 18. April entsprechend angepasst werden, sodass auch die Abfuhrerinnerungen weiter korrekt versandt werden, teilt die Unternehmenskommunikation der Stadtreinigung mit.