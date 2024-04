Hamburg. Auf der A1 zwischen Billstedt und Moorfleet sind vom 15. bis 19. April Arbeiten geplant. Das hat Folgen für beide Fahrtrichtungen.

Im Tunnel Moorfleet auf der Autobahn 1 plant die Tunnelbetriebszentrale der Niederlassung Nord in der Woche von Montag, 15. April, bis Freitag, 19. April, jährliche Wartungsarbeiten. In der Zeit sollten sich Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zwischen den Anschlussstellen Moorfleet und Billstedt in beide Fahrtrichtungen auf Einschränkungen einstellen.

Um den Pendler- und Berufsverkehr nicht zu beeinträchtigen, werden die Arbeiten nachts durchgeführt: Jeweils in der Zeit von 20 bis 5 Uhr ist es notwendig, zwei Fahrstreifen einzuziehen und den Verkehr einstreifig am Arbeitsfeld vorbeizuführen, teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Für Großraum- oder Schwertransporte (GST) bleibt eine Restdurchfahrtsbreite von 4,50 Meter. Weitere Informationen dazu gibt es auch auf der Internetseite www.autobahn.de/nord. Dort gibt es auch tagesaktuelle Überischten über Baustellen und die Durchfahrtsbreiten.