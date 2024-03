Hamburg. Damit gibt’s insgesamt 16,4 Millionen Euro vom Bund. Wofür das Geld auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers verwendet wird.

Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme erhält weitere 6 Millionen Euro vom Bund. Bereits im September vergangenen Jahres wurden 8,5 Millionen Euro für die Gedenkstätte am Jean-Dolidier-Weg in Neuengamme auf den Weg gebracht, am 13. März gab es zudem grünes Licht für 1,9 Millionen Euro Fördergeld. Die Gesamtsumme in Höhe von 16,4 Millionen Euro soll für die Sanierung von Gebäuden und für die Erneuerung von Ausstellungen verwendet werden.

„Ich freue mich, dass die Beauftragte des Bundes für Kultur und Medien die KZ-Gedenkstätte Neuengamme für die Förderung ausgewählt hat“, sagt Metin Hakverdi (SPD). Der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Bergedorf ist der einzige Hamburger Abgeordnete der Regierungskoalition im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Dort habe er sich nach eigener Auskunft „schon oft für die Gedenkstätte in Neuengamme stark gemacht“.

Nationalsozialismus: Weitere 6 Millionen Euro für KZ-Gedenkstätte

„Die Arbeit der KZ-Gedenkstätte ist gerade heute besonders wichtig. Dort leistet das ganze Team um Oliver von Wrochem einen entscheidenden Beitrag für unsere Demokratie. Gerade jetzt, wo Feinde der Demokratie unser Gemeinwesen gefährden, ist die Arbeit besonders wichtig“, so Hakverdi.

Die 6 Millionen Euro stammen aus dem Bundes-Förderprogramm „Gedenkstättenkonzeption des Bundes“. Die Beauftragte für Kultur und Medien, Claudia Roth, hat den Neuengammer Gedenkort ausgewählt, teilt Hakverdi mit. Der Haushaltsausschuss des Bundestages stelle die notwendigen Mittel bereit.

Gebäude sollen saniert und Ausstellungen modernisiert werden

Bis 2028 sollen die historischen, aus der Zeit des Nationalsozialismus stammenden Gebäude – etwa die ehemaligen Häftlingsblocks, in denen eine Dauerausstellung präsentiert wird – und die ehemaligen Zwangsarbeitsproduktionsstätten saniert werden. Sie sollen modernen, energetischen Standards entsprechen.

Zwei der Gebäude werden für den Gedenkstättenbetrieb erneuert. Auch die insgesamt drei Dauerausstellungen – darunter die Hauptausstellung „Zeitspur“ über die Geschichte des Neuengammer Konzentrationslagers – sollen erneuert werden. Sie sollen audiovisuell und multimedial ausgestattet und auch für Menschen mit Handicap zugänglich gemacht werden.