Hamburg. Am 23. und 24. März ist die Gärtnerei in Kirchwerder erstmals in diesem Jahr geöffnet. Was Besucherinnen und Besucher dort erwartet.

Auf dem Vierländer Rosenhof gibt es am kommenden Wochenende, 23. und 24. März, die Gelegenheit, in Frühlingsstimmung zu kommen. Denn dann lädt die Gärtnerei am Kirchwerder Hausdeich 182 ein zu den Lenzrosentagen. Für Rosenhof-Chef Jan Janßen ist das traditionell der Auftakt in die Gartensaison. Denn dann öffnet seine Gärtnerei erstmals im Jahr. An beiden Tagen werden Besucherinnen und Besucher von 10 bis 17 Uhr auf dem Rosenhof empfangen.

Im Mittelpunkt stehen die Lenzrosen, auch genannt Helleborus, die ursprünglich aus Vorderasien stammen. Anders, als es ihr Name vermuten lässt, sind es aber gar keine Rosen, sondern winterharte Stauden, die zu den am frühesten blühenden Stauden gehören. Ihre große Vielfalt können Besucherinnen und Besucher auf dem Vierländer Rosenhof kennenlernen. Denn ihre Blüten können weiß, apricot, gelb oder dunkelrot, gefüllt oder auch gesprenkelt sein.

Lenzrosentage zum Frühlingsauftakt auf dem Vierländer Rosenhof

Mit dabei ist dann auch Sabine Janßen. Die Frau von Jan Janßens Vater Dieter wird ihr Kunsthandwerk für den Garten rund um die Orangerie präsentieren und ebenso für Kaffee und Kuchen sorgen. Ihre Rosentorte ist bereits legendär. Die Saison auf dem Rosenhof beginnt dann im Mai. Dann ist die Gärtnerei bis September dienstags und mittwochs von 9 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Infos und Kontakt im Internet unter www.vierlaender-rosenhof.de.