Hamburg. Brandbekämpfer können in Zukunft mit dem HLF20 auf die neueste Generation von Hamburger Hilfeleistungslöschfahrzeugen setzen.

Die Freiwillige Feuerwehr Lohbrügge hat am Wochenende ihren Fuhrpark modernisiert. Das fast 21 Jahre alte Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) LF16/12 MAN war schon eine Woche vorher in den Ruhestand geschickt worden. Am Sonnabend fuhr dann der Nachfolger auf den Lohbrügger Markt: Das HLF20 der Firma Mercedes-Benz. Das Modell gehört zur neusten Generation von Löschfahrzeugen bei der Hamburger Feuerwehr. Der Neupreis beträgt etwa 450.000 Euro.

HLF20 ist stolze 16 Tonnen schwer und bietet Platz für eine Besatzung von neun Feuerwehrleuten. Ein 299 PS starker Motor treibt das Schwergewicht an, um Brände zu bekämpfen kann das Fahrzeug 2000 Liter Wasser und 120 Liter Schaum speichern. Wenn HLF20 mit Blaulicht und Sirene unterwegs ist, liefern LED-Leuchten über der Fahrerkabine das Signallicht. Die Pressluftfanfaren für das Martinshorn befinden sich unter der Stoßstange, um den Geräuschpegel für die Besatzung während der Fahr erträglicher zu gestalten. Weitere Lautsprecher sind weiterhin auf dem Dach installiert.

Hilfeleistungslöschfahrzeuge gelten als vielseitigste Einsatzfahrzeuge der deutschen Feuerwehren. Neben der Ausrüstung zur Brandbekämpfung verfügt es über umfangreiches Equipment zur technischen Hilfeleistung, darunter Wassersauger, Akkusäbelsägen, Trennschleifer, Kettensägen und sogar ein Schlauchboot. Gerätewart Hartmut Hoemke hatte das Feuerwehrauto bereits vor mehreren Monaten für die Lohbrügger Wehr abgeholt, zuletzt rüsteten die Kameraden das HLF20 für ihre Bedürfnisse um.

Der erste Einsatz für das neue Schmuckstück im Fuhrpark folge dann schon am Sonnabend um 20.54 Uhr. Am Harnackring meldeten besorgte Anwohner einen Feuerschein – es stellte sich jedoch heraus, dass lediglich eine Feuerschale in einem Garten in Betrieb war.