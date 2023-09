FF Krauel hat nun das modernste Fahrzeug der Feuerwehr

Wehr rückt nun mit Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 vom Kirchwerder Marschbahndamm aus. Was das 16 Tonnen schwere Fahrzeug alles kann.

Kirchwerder. Es wiegt stolze 16 Tonnen, bietet Platz für neun Feuerwehrleute und kann 2000 Liter Wasser tanken und transportieren: Das Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 (HLF20) ist die neuste Generation der Feuerwehr Hamburg und gehört nun zum Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Krauel. „So verfügen wir nun in ganz Hamburg über das neuste Fahrzeug der Feuerwehr“, stellt Kamerad Kevin Glasow fest.

Das HLF20 hat einen Neupreis von etwa 450.000 Euro und ersetzt ein Löschfahrzeug 16/12, das mittlerweile 22 Jahre alt war. Neben dem neuen Hilfeleistungslöschfahrzeug verfügt die FF Krauel noch über ein Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz (LF 16 KatS), ein Feuerwehrboot samt Trailer für die Wasserrettung auf der Oberelbe sowie einen Gerätewagen Versorgungslogistik mit Feldkochherdanhänger (Gulaschkanone).

Freiwillige Feuerwehr hat modernstes Löschfahrzeug in ganz Hamburg

Neben Wasser kann das 299PS-starke HLF20 mit Fahrgestell von Mercedes Benz und Aufbau von Schlingmann Varus auch 120 Liter Schaum im dafür platzierten Schaummitteltank zum Einsatzort transportieren. Erstmalig gehören auch akkubetriebene hydraulische Rettungsgeräte zu Ausstattung, zudem ein LED Flutlichtmast auf dem Dach und eine mechanische Leiterentnahmehilfe vom Dach.

Den ersten Einsatz hatte das Fahrzeug Anfang September am Moorfleeter Deich, als dort ein Einfamilienhaus brannte. Dabei unterstützte das HLF20 den Gerätewagen Versorgungslogistik bei der Versorgung der Einsatzkräfte. Und auch einen Ausflug zur Elbphilharmonie hat das HLF20 bereits hinter sich: „Jeder Fahrer muss jedes Jahr pro Fahrzeug 50 Kilometer fahren, um mit dem Fahrzeug vertraut zu sein“, erklärt Kevin Glasow. Daher musste jeder Fahrer oder Maschinist der FF Krauel 50 Kilometer fahren, bevor das neue HLF20 in Dienst gehen konnte. Und so führte eine Fahrt zum Konzerthaus im Hamburger Hafen.

Die FF Krauel mit Feuerwehrhaus am Kirchwerder Marschbahndamm 259 hat aktuell 38 aktive Mitglieder, davon zwei Frauen. Neue Mitglieder sind immer gesucht und können sich im Internet unter www.ff-krauel.de informieren und für einen Probedienst melden.