Hamburg. Die Brauerei Billwerder in der ehemaligen Schlachterei Stöck bietet bald helles Landbier. Vorbestellungen der neuen Sorte möglich.

In der Brauerei am Billwerder Billdeich 36a wächst das Sorten-Sortiment von Bill Brew: „Hamburger Deich“ lautet der Name des hellen Landbiers, das es ab Sonnabend, 16. März, im Braustättchen am Fischmarkt und auch in Billwerder zu kaufen gibt. Dort wird es in der Zeit von 10 bis 15 Uhr einen Brauereiverkauf geben, kündigt Christian Temme, Mitgründer der HHoppiness GmbH an, die im vergangenen Sommer mit ihrer Brauerei in die ehemaligen Räume der Schlachterei Stöck gezogen war.

„Hamburger Deich“ ist nach dem Wiener Lager „Hamburger Prater“ und dem Kellerbier namens „Hamburger Keller“ nun das dritte Bier von Bill Brew. Im Pub „The Baby Goat Barn“ auf dem Kiez wird es seit Freitag, 8. März, als Fassbier ausgeschenkt. An Karfreitag, 29. März, kann das helle Landbier „Hamburger Deich“ probiert werden bei einem Onlinetasting von Metality, einem Netzwerk von Metal-Fans in ganz Deutschland. Infos dazu im Internet unter www.craftbeer-shop.vom/metality-metal-paket.

Da es vom „Hamburger Deich“ nur begrenzte Mengen gibt, kann das Bier auch vorbestellt werden, erklärt Christian Temme. Interessierte müssen sich dafür im Internet auf www.orderize.de anmelden, die Läden in Hamburg nach Getränkefachhandel filtern und die Filiale am Fischmarkt oder Billwerder auswählen.