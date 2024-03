Hamburg. Freiwillige Feuerwehr hat jetzt ein individuelles Logo, passend zum Einsatzgebiet. Und für die Unterhaltung tun die Retter auch etwas.

Ein Jahr intensive Arbeit und viele kreative Ideen steckte die Freiwillige Feuerwehr Allermöhe-Billwerder in die Entwicklung ihres neuen Wappens. Doch trotz zahlreicher Entwürfe sei es ihnen nicht gelungen, sich auf ein zufriedenstellendes Ergebnis zu einigen, stellen die Kameraden fest. Also suchten sie sich Unterstützung eines professionellen Grafikers. Gemeinsam wurde das Grundgerüst des Wappens entwickelt und nach und nach perfektioniert. Nun ist das Werk vollendet, das die Wehr nun voller Stolz präsentiert.

Das neue Logo der FF Allermöhe-Billwerder zeigt markante Orte ihres Einsatzgebietes. © FF Allermöhe-Billwerder | FF Allermöhe-Billwerder

Zu sehen ist darauf nicht nur der Name der Wehr, ihre Nummer (2961) und das Gründungsjahr 1926. „Erste Vorbereitungen zum 100. Geburtstag in zwei Jahren sind bereits angelaufen“, verrät Vize-Wehrführer Kay Hastedt. Ebenso sind auf dem Wappen markante Orte aus dem Einsatzgebiet zu sehen.

Anmelden zum Skat- und Knobelturnier im Kulturheim

„Es war uns wichtig, dass die Dove-Elbe, die durch unseren Einsatzbereich fließt, erkennbar ist. Ebenso sollte die Dreieinigkeitskirche, welche in der Nähe unseres Feuerwehrhauses steht, abgebildet sein. Der Regattaturm sowie die Ruderer sind weitere charakteristische Merkmale unseres Gebiets, die wir darstellen wollten“, erklärt die Wehr auf Instagram und Facebook, wo sie das Wappen nun erstmals präsentierte.

Am Freitag, 22. März, organisiert der Förderverein der Wehr ein Skat- und Knobelturnier im Kulturheim am Mittleren Landweg 78. Beginn ist um 19 Uhr. Angeboten werden Kniffel, Skat, Schafskopf und Knobeln. Dabei gibt es Tischpreise zu gewinnen. Das Startgeld beträgt 15 Euro. Für Getränke und das leibliche Wohl wird gesorgt. Anmeldungen per E-Mail an kuller@gmx.de oder bei Karl-Heinz „Kalli“ Woller unter Telefon 040/737 54 23.