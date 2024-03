Altengamme. Frewillige Feuerwehr muss einen Schlot am Altengammer Hausdeich von Rückständen befreien. Auch eine Drehleiter kommt zum Einsatz.

Dunkler Rauch und Funken schlugen am Donnerstagabend aus dem Schornstein eines Mehrfamilienhauses am Altengammer Hausdeich. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Altengamme und Krauel eilten um kurz vor 19 Uhr zum Einsatzort, ebenso Kameraden aus Bergedorf und die Polizei. Die Feuerwehr baute einen Löschangriff auf, leuchtete die Einsatzstelle aus und brachte eine Drehleiter in Stellung, um bei dem dreigeschossigen Haus an den qualmenden Schornstein heranzukommen.

Aus dem Korb der Drehleiter wurde unter Atemschutz der Schornstein gekehrt und der Schlot überwacht. Nach mehrfachem Kehren wurden die Rückstände aus dem Schlot mit Mulden und mit Wasser abgelöscht. Ein Schornsteinfeger kontrollierte abschließend den Schlot. Der Einsatz dauerte fast zwei Stunden. In der Zeit war der Altengammer Hausdeich auf Höhe der Hausnummer 46 voll gesperrt.