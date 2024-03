Hamburg. Schäden in der Fahrbahn Richtung Hannover werden saniert. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf der A1 auf Einschränkungen einstellen.

Auf der Norderelbbrücke und im Autobahndreieck Südost hat die Autobahnmeisterei erhebliche Schäden in der Fahrbahn festgestellt. Um diese schnellstmöglich und großflächig zu sanieren, müssen Fahrstreifen auf der Brücke und auf der Verbindungsrampe von der A25 zur A1 gesperrt werden.

Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 13. März. Von 10 Uhr an wird der rechte Fahrstreifen auf der Norderelbbrücke sowie der Abbiegestreifen von der A1 zur A255 in Richtung HH-Centrum gesperrt. Zwei Fahrstreifen bleiben frei. Ab Freitagabend, 15. März, wird von 19 Uhr an die Verbindungsrampe von der A25 zur A1 in Fahrtrichtung Hannover im Autobahndreieck HH-Südost gesperrt.

Ab 20 Uhr wird ebenso der mittlere Fahrstreifen, also der Hauptfahrstreifen auf der Norderelbbrücke, gesperrt. Ein Fahrstreifen bleibt frei. Die Arbeiten sollen bis Montagmorgen, 18. März, abgeschlossen und alle Fahrstreifen ab 5 Uhr wieder frei befahrbar sein.