Bergedorf. Bergedorfer Behörde hat die geplante Midissage zur Schau sogar verboten. Warum sie das darf – und was die Veranstalter davon halten.

Da war plötzlich eine Lücke im Terminkalender des Künstler- und Handwerkerhauses Plietsch. Also stellten, ganz im Sinne ihres Auftrags, das Klima der Welt möglichst schnell zu retten, Mitglieder von Extinction Rebellion (XR) Bergedorf und Psychologists for Future/Psychotherapists for Future die dokumentarische Ausstellung „Wasser – Von der Rebellion zur Transformation“ in dem Haus zusammen. Die ist ab sofort bis 29. Februar täglich von 11 bis 17 Uhr zu betrachten. Jedoch sorgt die geplante Midissage der Klimaschützer am 24. Februar für Unbehagen im Bergedorfer Bezirksamt – und wurde verboten.