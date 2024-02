Hamburg. Für „Stille Nacht, rauhe Nacht“ wird derzeit in den Vierlanden gedreht. Es ist ein Film für das ZDF-Herzkino im Advent.

Reinigungsrituale, Traumtagebücher und Wunschzettel, die in eine Feuerschale geworfen werden: Auf einer Wintersonnenwende-Party am Abend des 21. Dezember tritt die rational denkende Klimaforscherin Liane in eine für sie fremde Welt. Die Wissenschaftlerin lernt dabei einen spirituell engagierten Mann kennen, der sie irgendwie trotz aller Gegensätze fasziniert.