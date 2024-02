Hamburg. Seit zehn Jahren widmet sich Gregor Kalus der Malerei. Vor allem die Porträts haben eine wachsende Fangemeinde – auch unter Politikern.

Als Gregor Kalus vor gut zehn Jahren nach seinem Wirtschaftsingenieurstudium seinen gut bezahlten und soliden Job an den Nagel hängte, um sich voll und ganz der Kunst zu widmen, muss es für viele wie ein großes Risiko ausgesehen haben. Der 44-Jährige aber hat die Entscheidung nie bereut. „Ich bin Maler und habe darin meine Berufung gefunden“, sagt er voll Überzeugung. Und der Erfolg gibt ihm recht: Seit etwa sechs bis sieben Jahren kann er von seiner Kunst, die in seinem Atelier am Neuengammer Hausdeich entsteht, sein Leben finanzieren.