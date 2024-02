Hamburg. Bergedorfs Bezirksamtsleiterin kommt nach Tatenberg. Cornelia Schmidt-Hoffmann fragt: Was sind die Themen der Vier- und Marschländer?

Cornelia Schmidt-Hoffmann möchte erfahren, was die aktuellen Themen und Herausforderungen der Vier- und Marschländer sind. Dafür besucht Bergedorfs Rathaus-Chefin am Mittwoch, 21. Februar, das Fährhaus Tatenberg. Von 19.30 Uhr an möchte sie am Tatenberger Deich 162 in den direkten Austausch mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern kommen.

Damit folgt Cornelia Schmidt-Hoffmann erneut der Einladung der SPD Vier- und Marschlande. Gleich nach ihrem Amtsantritt im Oktober 2021 war die Bezirksamtsleiterin im Zollenspieker Fährhaus zu Gast und kam ein Jahr darauf auch in der Wein- und Friesenstube in Ochsenwerder mit Bürgerinnen und Bürger aus den Vier- und Marschlanden sowie Vertretern von Vereinen und Institutionen ins Gespräch.

Cornelia Schmidt-Hoffmann möchte erfahren, was die Vier- und Marschländer bewegt

An beiden Abenden nutzten viele Gäste die Chance, in den direkten Austausch mit der Verwaltungschefin zu kommen und ihre Themen zu platzieren. Der Mangel an Räumen für Vereine wurde an beiden Terminen thematisiert, ebenso beklagten Bürger einen fehlenden Festplatz im Landgebiet. Drängende Themen waren auch stets die Ent- und Bewässungssituation und der Hochwasserschutz.

Ob dies weiterhin die Themen sind, die die Bürger bewegen und was sich in diesen Bereichen getan hat kann am 21. Februar ebenso zur Sprache kommen wie alle weiteren Themen, die Vier- und Marschländer an die Verwaltungschefin herantragen.