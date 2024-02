Hamburg. Theatergruppe Szene 5 präsentiert neues Stück, eine Krimikomödie um zwei Arbeitslose und einen Ausbilder. Wo das Stück zu sehen ist.

Nach vier Jahren Pause kehrt die Theatergruppe Szene 5 der Evangelischen Jugend Neuengamme (EJN) auf die Bühnenbretter zurück. Ihr neues Stück „Kopflos durch die Nacht“ wird am Freitag, 1. März, 20.30 Uhr, erstmals aufgeführt.

In der Krimi-Komödie geht es um Markus Rupsch (Norman Wieczorek), kurz „Rupsche“ genannt, der wohl doch lieber im Bett liegen geblieben wäre, als sich aufzuraffen, um an einer vom Jobcenter aufgebrummten Weiterbildung teilzunehmen. Denn kaum, dass der zweite Unterrichtstag beginnt, geraten er, Michaela Klöpp (Mirjam Köhler), eine ehemalige Lkw-Fahrerin, und der leicht cholerische Ausbilder Torsten Korz (Jesco Reher) unter Mordverdacht: Die Chefin des Jobcenters wurde am Abend zuvor kopflos aufgefunden. Um der zuständigen Kommissarin Schulze ihre Unschuld zu beweisen, müssen die drei Verdächtigen selbst in Aktion treten. Aber ihrer Ermittlungsschritte sind nicht allzu professionell.

Im Gemeindehaus von Neuengamme geht es „Kopflos durch die Nacht“

Die Vorbereitungen für die Aufführungen sind nun in der „heißen Phase“. Leiter der Theatergruppe ist Norman Wieczorek. Er führt Regie, hat das Stück verfasst und spielt auch selbst mit. Die Laienspielgruppe Szene 5 existiert seit sechs Jahren. „Damals gab es eine Wiedervereinigung“, sagt Jesco Reher (53). „Der Großteil von uns hat schon im Jugendalter zusammen Theater gespielt. Bei Szene 5 sind aber auch neue Akteure dabei.“ Die Gruppe besteht heute aus zehn Mitwirkenden, die sich um alles kümmern und von denen die meisten auch auf der Bühne stehen.

Nach der Premiere am 1. März gibt es Aufführungen im Gemeindehaus an der Feldstegel 18 in Neuengamme, in dem maximal 80 Besucher Platz finden, am Sonnabend, 2. März, um 17.30 und um 20.30 Uhr. Für alle drei Termine gibt es nur noch wenige Eintrittskarten. Sie kosten 7 Euro und können telefonisch bestellt werden unter 040/723 25 73. Weitere Restkarten soll es auch an der Abendkasse geben.