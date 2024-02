Hamburg. Ein Gruppenraum für Ruderer am Kurfürstendeich wird für Schüler mit Handicap unerreichbar sein. Das sorgt für scharfe Kritik.

Die Nachricht, dass das geplante neue Funktionshaus für die Bergedorfer Schüler, die am Kurfürstendeich das Rudern erlernen, für Kinder und Jugendliche mit Handicap nicht zugänglich sein wird, sorgt für einen Sturm der Entrüstung. Zahlreiche Leserinnen und Leser reagierten empört auf das Ergebnis unserer Recherchen, die wir am 30. Januar veröffentlicht hatten („Geplantes Wassersportzentrum: Behinderte Schüler ausgeschlossen“). Sie wundern sich über den Ausschluss von Schülern mit Behinderung in einer Zeit, in der öffentliche Gebäude stets integrativ errichtet werden. Sie befürchten, dass das Zentrum an der Dove-Elbe nur einer kleinen, elitären Minderheit zur Verfügung stehen soll – Oberstufenschülern ohne körperliche Einschränkungen, die in kleinen Gruppen unterrichtet werden.