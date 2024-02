Bergedorf. Einst landeten in den Restaurants der Region vorwiegend Fische aus der Elbe auf den Tellern. Das ist vorbei. Wo er jetzt gefischt wird.

Wenn der Stint zwischen Februar und April in der Elbe flussaufwärts wandert, freuen sich seine Fans und Feinschmecker schon darauf, wenn der kleine, schlanke Speisefisch goldbraun gebraten mit Kartoffelsalat oder Bratkartoffeln auf ihrem Teller liegt. Und auch in diesem Jahr bieten wieder zahlreiche Restaurants in den Vier- und Marschlanden in den kommenden Wochen Stint an.