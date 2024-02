Hamburg. Der Allermöher See und Hohendeicher See sollen bewacht werden. Wer sich bewerben kann – und welcher Job auch noch vakant ist.

Still ruht der See in Ochsenwerder und auch in Neuallermöhe. Doch sobald es wärmer wird in Hamburg, werden sich am Hohendeicher See und auch am Allermöher See wieder viele Badegäste im Wasser und am Ufer tummeln. Denn sie zählen zu den beliebtesten Badestellen der Stadt. Damit beim Schwimmen und Planschen ein oder mehrere wachsame Rettungsschwimmer die Badegäste im Blick haben, sucht das Bergedorfer Bezirksamt nun eine Badewacht für die beiden Seen.