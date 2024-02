Hamburg. Alle Amtsinhaber wurden in ihren Positionen bestätigt. Am 10. Februar wollen die Christdemokraten mit Bürgern ins Gespräch kommen.

Beim Ortsverband Vier- und Marschlande der CDU herrscht große Kontinuität: Bei den Vorstandswahlen wurden alle bisherigen Amtsinhaber in ihren Positionen bestätigt. An der Spitze bleibt Bernd Capeletti als Ortsvorsitzender. Ihm zur Seite als Stellvertreterinnen stehen Erika Garbers und Stephanie Pelch, die sich ebenso als Mitgliederbeauftragte engagiert. Karl Woller übernimmt weiterhin das Amt des Kassenwarts, Schriftführer ist Jörg Froh.

Als Beisitzer komplettieren Tim Hoppe, Viktoria Kohls, Finn Külper, Janet Külper-Stehr, Bärbel Lüdeke, Edith Rachor und Bettina Witthöft den Vorstand. Jannik von Hacht und Andreas Texter wurden als zusätzliche Beisitzer neu hinzugewählt. „Der Ortsverband Vier- und Marschlande ist damit gut aufgestellt für die nächsten zwei Jahre“, sind die Christdemokraten überzeugt. In den Kreis der Stellvertreter für den Landesausschuss wurde Tobias Bussmann neu hinzugewählt.

Vorstand der CDU in den Vier- und Marschlanden bleibt konstant

Das Format „CDU vor Ort“ wird in jedem Fall fortgesetzt: Alle zwei bis drei Monate lädt der Ortsverband an einem Sonnabendvormittag in ein Restaurant oder Café, um dort mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Nach Stationen im Haus Anna Elbe in Altengamme, auf dem Hof Neun Linden in Billwerder, im Al Lago in Fünfhausen oder Kücken‘s Gasthof Neuengamme sind die Christdemokraten am Sonnabend, 10. Februar, im Tatenberger Fährhaus anzutreffen. Von 10 bis 12 Uhr möchten sie am Tatenberger Deich 162von den Bürgern erfahren, „wo der Schuh drückt“ und auch Themen wie Binnenhochwasser oder einer Verbindungsstraße durch die Moorfleeter Wanne ansprechen.

Zudem unternimmt der Ortsverband Tagesausflüge und organisiert Grillfeste, zu denen jeder herzlich eingeladen ist. Am Himmelfahrtswochenende plant das Reiseteam der CDU jedes Jahr eine fünftägige Reise, die im Mai nach Antwerpen und Flandern führt. Allerdings ist der Bus bereits komplett ausgebucht und die Warteliste lang.